Обувь не будет вонять даже в самую страшную жару: поможет одно средство

Лайфхак поможет решить распространенную проблему с обувью

В теплое время года особо актуальной становится проблема неприятного запаха из обуви. От нее не застрахован никто. Запах пота обычно трудно вывести с обуви, потому что не всегда ее можно и удобно стирать. Но народное средство легко справится с этой задачей.

Приготовить состав против амбре несложно. Для этого понадобятся популярные в быту средства из аптеки — нашатырный спирт и перекись водорода. Достаточно смешать по 1 столовой ложке каждого компонента и средство от неприятного запаха в обуви будет готово.

Использовать его тоже очень просто. Достаточно смочить ватный диск в растворе перекиси и нашатырного спирта и протереть проблемную обувь изнутри. Сама смесь также имеет специфический запах, поэтому потребуется еще некоторое время, чтобы обувь просохла и все посторонние запахи выветрились.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаком, который действительно поможет отбелить кожаную обувь.