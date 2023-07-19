Каждая ягодка останется целой: как заморозить малину на зиму

Ешьте зимой ягоды и вспоминайте о теплых летних деньках!

Малина — одна из самых любимых летних ягод. Безусловно, ее аромат хочется сохранить и на зиму, чтобы потом всласть лакомиться полезным фруктом.

Вместе с "1+1" расскажем, как правильно заморозить малину. Вместе с нашими советами она останется целой и полезной

Как правильно заморозить малину на зиму

Для этого необходимо подготовить нужное количество ягод. Обязательно выбирайте спелые и не порченые ягоды.

Для заморозки лучше использовать немытую малину. Однако если вы решите все-таки ее сполоснуть — делайте это аккуратно и хорошенько просушите перед заморозкой.

В малине могут прятаться различные жучки и личинки. Для того чтобы от них избавиться, залейте ягоду слегка подсоленной водой.

Для приготовления такой смеси возьмите 1 л холодной воды и добавьте в нее 20 г поваренной соли. Подержите малину в рассоле около 10-15 минут, переложите в дуршлаг и аккуратно промойте под проточной водой.

Оставьте малину на несколько минут, чтобы стекла лишняя вода. Промытые ягоды аккуратно поштучно выложите на полотенце и оставьте до полного высыхания.

Далее возьмите поднос или разделочную доску и выложите на нее ягоду. Ягоды должны лежать в один слой и не притрагиваться друг к другу. Поставьте доску с малиной на сутки в морозильную камеру. За это время она полностью заморозится и ее можно будет переложить в контейнер для дальнейшего хранения.

Из таких замороженных ягод можно варить компоты, кисели, использовать ее в качестве начинки для малиновых десертов, пирогов и вареников.