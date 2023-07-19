Защитите себя от неприятных укусов: посадите это растение у себя дома, чтобы избавиться от комаров

Отпугнуть вредителей можно естественными приемами

Комары могут быть очень неприятными и нарушать ваш сон, особенно ночью. Чтобы держать их подальше и защитить себя от их неприятных укусов, вы можете использовать некоторые растения.

Чтобы отогнать комаров, которые вторгаются в ваш дом или спальню, вы можете прибегнуть к естественным приемам, пишет santeplus. Действительно, некоторые растения-репелленты, как лемонграсс, эффективно отпугивают насекомых, таких как мухи или комары.

Лемонграсс – многолетнее ароматическое растение с вечнозелеными листьями. Он является естественным репеллентом для многих насекомых, таких как комары. Его запах отпугнет их от вашего жилища, защитив вас от неприятных укусов и зуда после них.

Обычно лемонграсс выращивают в горшках. Почва для посадки должна быть влажной и дренированной, но при этом не мокрой. Семена следует поместить на поверхность земли. Желательно до прорастания держать горшок в теплом, солнечном месте при температуре 20-25°C.

Когда растения достигнет 15 см в высоту, пересадите его в новый горшок диаметром не менее 30 см. Поместите слой глиняной гальки или гравия на дно горшка и используйте субстрат, состоящий из равных частей горшечной почвы, садовой земли и песка. Затем обильно полейте. Зимой растение можно не поливать, ведь оно входит в период покоя.

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