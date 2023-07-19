От жирных пятен не останется следа: фантастический трюк, чтобы очистить духовку

Не спешите покупать бытовую химию, чистоту в духовку гарантирует самодельная смесь

В духовке скапливается жир и остатки пищи, поэтому важно регулярно очищать этот прибор. С помощью правильных подручных средств и небольшой уловки вы сможете быстро, дешево и легко привести духовой шкаф в порядок.

Чтобы отмыть духовку от жира, используйте самодельное средство из подручных ингредиентов. О действенном лайфхаке пишет Express.

Как очистить духовку

Эффективный способ очистить духовку: использовать комбинацию пищевой соды, столового уксуса и жидкости для мытья посуды. Приготовьте из этих средств пасту, толстым слоем нанесите на внутреннюю часть духовки и оставьте на какое-то время (оптимально – на всю ночь). То есть дорогая бытовая химия из магазина вам не понадобится.

Чтобы улучшить результат чистки, задействуйте ловкий трюк с разогреванием духовки. Для этого включите прибор на 80-100 градусов, а затем выключите и дайте остыть, пока смесь будет впитываться. Это поможет с легкостью удалить жир и другие загрязнения.

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