Почему нельзя мыть экран телевизора обычной водой: важный нюанс

Если протереть телевизор правильной тряпкой и средством, экран не повредится

На плоском экране телевизора оседает пыль, могут появится грязные полосы, отпечатки пальцев и различные пятна. Чтобы дисплей был чистым, нужно провести сухую и влажную уборку, вот только использовать обычную воду нельзя.

Если мыть экран телевизора водой из крана, то могут остаться минеральные отложения и разводы. Об этом говорится в материале Express.

Как очистить экран телевизора

Выключите прибор из розетки, чтобы не было риска удара электрическим током. Используйте салфетку из микрофибры, она эффективно собирает пыль. Бумажные полотенца и обычные тряпки могут привести к разводам и даже царапинам. Аккуратно протрите экран и корпус телевизора сухой салфеткой из микрофибры. Двигайтесь сверху-вниз. Смочите ткань из микроволокна небольшим количеством дистиллированной воды или раствором для очистки экрана, специально предназначенным для электроники. Обычная водопроводная вода не подойдет, так как может оставлять минеральные отложения или разводы. Аккуратными круговыми движениями протрите экран. Не надавливайте слишком сильно. Протрите экран насухо чистой тканью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще средства не годятся для мытья экрана телевизора. Если использовать некоторые магазинные продукты, то вместо чистого дисплея получите испорченный прибор.