Избавьтесь от этих вещей: их срок службы точно прошел

Даже домашние тапочки имеют свой срок службы

Все предметы и вещи имеют свой срок службы. Часто мы даже не задумываемся об этом и продолжаем использовать их, пока вещь окончательно не испортится. Хотя некоторые из них лучше вовремя менять на новые.

Подушка и одеяло

Подушка теряет свою форму через 2 года использования. За это время в ней появляются пылевые клещи и размножаются бактерии. Так что, после истечения срока годности с подушками стоит прощаться. А до этого периодически проводить их очистку.

Срок использования одеяла чуть дольше — приблизительно 7 лет. Но если вы тщательно и вовремя его очищаете, одеяло может прослужить и 10 лет.

Матрас

Срок службы матраса 8–10 лет, но лучше менять их вместе с одеялами. Для более длительного использования нужно регулярно пылесосить матрас и раз в полгода переворачивать его.

Домашние тапочки

Обычно комнатные тапки служат хозяевам до тех пор, пока не приобретут совсем плачевный вид. Но на самом деле после полугода носки эта обувь становится благоприятной средой для развития бактерий. Поэтому эту вещь стоит менять чаще.

Солнцезащитные очки

Оказывает, солнцезащитные очки тоже имеют свой срок годности. Они имеют ультрафиолетовые блокирующие покрытия, которые со временем выгорают и перестают защищать глаза от солнца. Менять очки на новые рекомендуется раз в 2 года.

Кроссовки

Спортивная обувь теряет свою амортизирующую способность после "пробега" около 500 км. После этого кроссовки перестают снижать нагрузку на суставы. В других случаях быстро изнашиваются подошвы и стельки, они плохо абсорбируют влагу и становятся негигиеничными.

Разделочные доски

Разделочные доски изнашиваются из-за влажности и постоянного воздействия металла (чаще всего, ножей). В процессе эксплуатации на них появляются трещины, которые становятся благоприятным местом для размножения бактерий.

Сетевые фильтры, стабилизаторы и удлинители

Как это ни странной, но удлинители тоже имеют свой срок службы. Они рассчитаны на определенное количество джоулей, которые можно через них пропустить. После преодоления этого порога техника попросту перестает работать.

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