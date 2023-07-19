Убираем пятна от ягод с одежды за считанные минуты: 4 простых способа

Используя эти простые советы, можно забыть о проблемах с пятнами на вашей одежде

В сезон самых разнообразных фруктов и ягод нередко за трапезой можно случайно уронить себе на одежду эту летнюю сладость и оставить яркое пятно. Чтобы быстро избавиться от этой неприятности есть несколько действенных лайфхаков.

"Телеграф" рассказывает о способах, с помощью которых можно быстро избавиться от пятна на одежде от ягод.

Кипяток

Один из самых простых, быстрых и главное действенных способов — обыкновенный кипяток. Для этого нужно взять любую глубокую посуду (большая миска или кастрюля). Далее нужно натянуть ткань пятном над посудой таким образом, чтобы она минимально провисала, а часть с пятном чтобы находилась ближе к центру. После этого следует полить ткань крутым кипятком.

Следует учесть, что полностью замачивать одежду в кипятке — не самая лучшая идея. Ткань может полинять или "сесть", а само пятно может столько стать еще больше.

Лимон

Если пятно от ягод на вашей одежде небольшого размера и еще не успело въестся в ткань, можно использовать сок лимона. Его нужно полить на загрязненное место, после чего прогладить ткань через марлю.

Соль

Вывести пятно поможет также и соль, которая есть в доме у каждого. Для этого необходимо на загрязненное место на одежде высыпать большое количество соли. На пятне она должна оставаться минимум 15 минут. Далее ее нужно убрать, а одежду постирать в холодной воде.

Лимонная кислота и спирт

Такой способ подойдет, если пятно уже застаревшее и отстирать его предыдущими способами будет крайне сложно. Нужно сделать специальный раствор с использованием 4 г лимонной кислоты и 40 г 95% этилового спирта.

Эту жидкость следует подогреть на слабом огне, а затем нанести ее на пятно и подождать, пока оно полностью не исчезнет. Затем вещь нужно прополоскать в воде при температуре 50 градусов.

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