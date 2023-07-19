Будет только хуже: чем нельзя выводить пятна пота на белой одежде

Некоторые средства могут только усугубить проблему

Пятна пота особо заметны на белых футболках и рубашках. Избавиться от них достаточно проблематично. К тому же далеко не все средства, которые обычно бесследно удаляют пятна, подходят для стирки белой одежды.

"Телеграф" расскажет, какие средства категорически не рекомендуется использовать при выведении желтых пятен пота с белой одежды и что поможет справиться с загрязнением и не испортить вещь.

Что нельзя использовать для выведения пятен пота

Средства с хлором

В других случаях хлорные отбеливатели могут быть эффективны, но не для удаления пота. Химический компонент в таких средствах взаимодействует с белками, содержащимися в поте, что приводит к потемнению следов.

Высокие температуры

Горячая вода только закрепит загрязнение и усилит неприятный запах. Для удаления пятен от пота на белой одежде используйте воду не выше 30 градусов.

Чем вывести пятна от пота на белой одежде

Для удаления желтых пятен можно использовать специализированные средства. Многие из них способны справляться даже с застаревшими загрязнениями и возвращают первоначальную близну вещам.

Также можно воспользоваться проверенными народными методами.

Хозяйственное мыло. Натрите пятно пота этим мылом и оставьте его на полчаса, затем выстирайте вещь обычным способом.

Пищевая сода. Смешайте 50 мл воды с 4 столовыми ложками соды, нанесите эту смесь на пятно с помощью щетки. Подождите примерно час и прополощите вещь.

Сода, соль и жидкое мыло. Смешайте ингредиенты в равных пропорциях, чтобы убрать свежие пятна пота. Нанесите смесь на пятно и подождите полчаса перед стиркой обычным способом.

Эти методы подойдут даже для деликатных тканей, но при взаимодействии с шелком рекомендуется не оставлять указанные вещества более 15 минут.

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