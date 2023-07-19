Эффект вас удивит: зачем во время мытья полов добавлять в воду горчицу

Оказывается, что горчица может пригодиться в быту

В квартире должно быть чисто и свежо, поэтому не забывайте проводить влажную уборку, в частности мыть полы на кухне, где из-за жира скапливается много загрязнений. А в борьбе с ними может помочь простое и бюджетное средство.

Эксперты в материале Glavred рассказали, что во время мытья полов стоит добавить в воду горчицу, которая, наверняка, найдется в вашем холодильнике. Оказывается, что она может помочь в быту.

Зачем мыть полы водой с горчицей

Не все знают, что этот продукт обладает антибактериальным эффектом, поэтому добавление горчицы поможет избавить поверхность пола от активности патогенной флоры. И не стоит переживать, благодаря своей сильной чистящей способности, она никак не навредит вашему полу, наоборот, он станет блестеть и выглядеть идеально.

Для приготовления раствора необходимо лишь взять ведро воды, добавить в него большую ложку горчицы, а также ложку соли. Ингредиенты тщательно перемешайте и этой смесью промойте пол. От загрязнений не останется и следа!

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