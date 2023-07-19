На помощь придут четыре копеечных средства: как легко и быстро избавиться от жира на вытяжке

На вытяжке накапливается застывший жир и другие загрязнения

Кухня считается "сердцем" любого помещения, поэтому там должна царить чистота и порядок. Особое внимание после приготовления пищи следует уделить вытяжке, ведь на ней со временем начинает скапливаться пыль, жир и другие загрязнения.

Эксперты в материале Apostrophe рассказали, как с помощью простого лайфхака можно быстро и эффективно избавиться от проблемы. На помощь придут всего несколько народных средств.

Как очистить вытяжку от жира

Постарайтесь не применять "химию", ведь лучше для очищения кухонных предметов использовать безопасные средства, а именно: пищевую соду, хозяйственное мыло, уксус и лимон (лимонную кислоту).

Возьмите воздушные фильтры и с помощью щетки очистите их в горячей воде с измельченными кусочками хозяйственного мыла. Опустите туда решетку и оставьте на 1-2 часа. После этого промойте под проточной водой. Загрязнений никаких не останется.

Еще можно почистить решетки в горячей воде с добавлением лимонной кислоты, она быстро избавит их от жирных пятен, нагара и других загрязнений, не позволяющих вытяжке работать нормально.

Одолеет жир поможет и обычный столовый уксус. Решетки следует положить в тазик или миску с широким дном и залить уксусом. Оставьте их замоченными на 10 минут, затем добавьте две столовых ложки соды и подождите завершения действия химической реакции. Промойте тщательно решетки губкой или щеткой, а потом смойте остатки смеси водой.

Изнутри вытяжку можно отмыть с помощью соды, уксуса и хозяйственного мыла. Натертое хозяйственное мыло разведите в горячей воде и нанесите с помощью губки на загрязненные поверхности. Оставьте на 30 минут, затем протрите губкой.

"Телеграф" писал ранее, как избавиться на кухне от неприятного запаха.Проблему можно решить без "магазинных" средств.