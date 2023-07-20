Как защитить варенье от плесени и что делать, если она появилась

Простые решения сложной проблемы

Варенье – это очень популярный десерт. Его готовят из ягод и фруктов, а также из разных овощей или даже цветов – все зависит от рецептов и фантазии.

Каждый кулинар знает, сколько ягод, сил и времени нужно, чтобы сварить хотя бы пол-литровую баночку варенья. Но бывает так, что в так тщательно закрытом вкусе появилась плесень. Вместе с "Сьогодні" узнаем, как избежать ошибок и не допустить плесени.

Как правильно закатывать варенье, чтобы не допустить плесени

Прежде всего соблюдайте рецепт и кладите ровно столько сахара, сколько ваш рецепт требует. Мало сахара – это плесень на варенье. Чтобы проверить готовность, капните немного варенья на тарелку – если капля не растечется, то она нормальная.

Также обязательно обратите внимание на крышки и банки – они должны быть обязательно простерилизованы, в кипятке или паром. Но перед закручиванием банку нужно охладить. Крышки должны быть закручены максимально плотно.

Когда варенье уже разлито по баночкам, положите под крышку пергамент, смоченный в спирте. Такая защита может втянуть в себя вероятную плесень.

Как правильно хранить варенье

Это лучше делать в темном прохладном месте. Хранить варенье нужно при температуре от 2 до 12 градусов выше нуля.

Как можно спасти варенье, если появилась плесень?

Для этого снимите широкий слой пораженного варенья ложкой. Оставшееся снова прокипятите и закрутите в стерильные банки.

Но это категорически нельзя делать, если плесень живет в вашем варенье давно. Такое варенье нужно выбросить.

Если вы думали, что варенье без сахара невозможно, вы ошибались. "Телеграф" делился уже рецептом такой вкуснятины.