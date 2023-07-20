С хрустящей корочкой и без горечи: трюк, с которым баклажаны будут есть ложками

С горьким привкусом баклажан справиться довольно легко!

Пожалуй, никто не сможет отказаться от жареных баклажанов с хрустящей корочкой. После приготовления этот овощ имеет неповторимый вкус, который прекрасно дополняет разнообразные салаты. Помимо незабываемого вкуса, баклажаны также приносят большую пользу нашему организму.

Довольно часто бывает, что после обжарки баклажаны получаются немного горьковатыми. С этой досадной проблемой можно легко справиться. Однако существует очень простой трюк, с помощью которого баклажаны не будут горчить после приготовления. О нем вместе с "Главредом" и расскажем.

Как убрать горечь с баклажанов перед жаркой

Для начала овощи нужно хорошенько вымыть и нарезать. В зависимости от рецепта, баклажаны можно нарезать кубиками, кружочками или слайсами.

После этого баклажаны нужно положить в большую миску и посыпать солью. Далее надо хорошенько перемешать баклажаны и оставить на 30-40 минут. За это время из баклажанов выделится сок, вместе с которым выйдет и горечь.

Напоследок баклажаны нужно хорошо промыть в холодной воде и обсушить при помощи бумажных полотенец. Теперь баклажаны готовы к приготовлению.

Ранее мы рассказывали, почему баклажаны бывают невкусными. Учитывайте некоторые нюансы при их приготовлении — и ваши блюда будут идеальными.