Странный, но рабочий метод: как избавиться от неприятного запаха на одежде после стирки

Зачастую вся проблема скрывается в микробах и бактериях

Во время процесса стирки хозяйки могут допустить ряд ошибок, которые способны испортить одежду. Бывают случаи, когда на вещах остается неприятный запах, хотя должно быть совершенно наоборот. И чаще всего причина кроется именно в бытовой технике, ведь в некоторых местах может накапливаться грязь и бактерии. Но не спешите расстраиваться.

Эксперты в материале FB подсказали необычный, но действующий лайфхак, который поможет избавить ваши вещи от неприятного запаха без лишних усилий и затрат.

Что делать, если после стирки одежда плохо пахнет

Чтобы решить проблему, хозяйкам советуют добавить в стиральную машину водку. Закидывайте вещи обратно, в специальный отсек добавляйте порошок, а затем туда же треть стакана алкогольного напитка (80 мл). Запустите машинку и подождите, чтобы барабан заполнился водой. Затем остановите процесс стирки на один час. Спустя время снова запустите цикл.

Когда машинка достирает, достаньте вещи, они приобретут приятный запах, потому что водка продезинфицирует саму машинку и устранит любое зловоние. Особенно этот странный, но работающий лайфхак можно применить к кухонным полотенцам.

Правда, некоторые считают, что для достижения нужного результата концентрация вливаемой жидкости должна быть в разы выше. Только тогда спирт сможет оказать дезинфицирующий эффект. Треть стакана, добавляемая на 5 л воды, — недостаточное количество.

"Телеграф" писал ранее, с чем замочить одежду перед стиркой, чтобы она была белоснежной. Хозяйкам подсказали несколько простых вариантов.