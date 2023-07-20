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Забудьте о налете и желтизне: как без "химии" отбелить сиденье унитаза

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Чем отчистить сиденье унитаза от желтизны
Чем отчистить сиденье унитаза от желтизны. Фото sovkusom

Эти методы помогут вам вернуть прежнюю белизну

В ванной комнате и туалете накапливается много бактерий, поэтому их уборке нужно уделять особое внимание. Одной из самых распространенных проблем является налет и желтизна на сиденье унитаза. Но с ней можно справиться без дорогостоящей "химии".

В материале Sovkusom подсказано два метода, которые эффективно помогут справиться с загрязнениями и вернут вам прежнюю белизну. Потребуется всего несколько народных средств.

Чем отчистить сиденье унитаза от желтизны

Столовый уксус

Это простое и универсальное средство отлично справиться с разными загрязнениями и даже очистит сантехнику от налета, ржавчины и желтых потеков. В первую очередь, снимите сиденье от самого унитаза, а потом приготовьте раствор.

  • возьмите уксус и смешайте его с водой в соотношении 1:1:
  • смочите в растворе несколько бумажных полотенец, положите их на загрязненные места и сверху на них распылите уксусный раствор, чтобы они полностью стали мокрыми;
  • оставьте их так на один час.
  • по истечении отведенного времени уберите полотенца и смойте остатки уксуса чистой водой.

Лимонный сок

Еще одно средство, которое будет не менее эффективным в борьбе с желтизной на сиденье унитаза. Кроме того, лимонная кислота отлично дезинфицирует другие поверхности.

  • возьмите несколько лимонов, выдавите сок, чтобы получился один стакан;
  • добавьте туда несколько капель любого эфирного масла;
  • в емкость с распылителем перелейте полученный раствор;
  • побрызгайте сиденье унитаза и оставьте так на 15 минут;
  • смойте чистой водой и вытрите поверхность насухо.

"Телеграф" писал ранее, зачем добавлять в унитаз использованный чайный пакетик. Хозяйкам подсказали интересную хитрость.

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#Унитазы #Лайфхак #Желтизна