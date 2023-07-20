Забудьте о налете и желтизне: как без "химии" отбелить сиденье унитаза
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти методы помогут вам вернуть прежнюю белизну
В ванной комнате и туалете накапливается много бактерий, поэтому их уборке нужно уделять особое внимание. Одной из самых распространенных проблем является налет и желтизна на сиденье унитаза. Но с ней можно справиться без дорогостоящей "химии".
В материале Sovkusom подсказано два метода, которые эффективно помогут справиться с загрязнениями и вернут вам прежнюю белизну. Потребуется всего несколько народных средств.
Чем отчистить сиденье унитаза от желтизны
Столовый уксус
Это простое и универсальное средство отлично справиться с разными загрязнениями и даже очистит сантехнику от налета, ржавчины и желтых потеков. В первую очередь, снимите сиденье от самого унитаза, а потом приготовьте раствор.
- возьмите уксус и смешайте его с водой в соотношении 1:1:
- смочите в растворе несколько бумажных полотенец, положите их на загрязненные места и сверху на них распылите уксусный раствор, чтобы они полностью стали мокрыми;
- оставьте их так на один час.
- по истечении отведенного времени уберите полотенца и смойте остатки уксуса чистой водой.
Лимонный сок
Еще одно средство, которое будет не менее эффективным в борьбе с желтизной на сиденье унитаза. Кроме того, лимонная кислота отлично дезинфицирует другие поверхности.
- возьмите несколько лимонов, выдавите сок, чтобы получился один стакан;
- добавьте туда несколько капель любого эфирного масла;
- в емкость с распылителем перелейте полученный раствор;
- побрызгайте сиденье унитаза и оставьте так на 15 минут;
- смойте чистой водой и вытрите поверхность насухо.
"Телеграф" писал ранее, зачем добавлять в унитаз использованный чайный пакетик. Хозяйкам подсказали интересную хитрость.