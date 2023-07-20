Лучше вентилятора: самый доступный способ охладить воздух в квартире

Спастись от жары можно при помощи пластиковых бутылок

Лето и солнечная погода конечно же радуют больше, чем слякоть и дожди. Но присущая этому времени года жара плохо влияет на самочувствие и настроение. Находится в квартире без кондиционера тяжело. Вентиляторы не очень помогают решить проблему, потому что попросту гоняют по помещению горячий воздух.

К счастью, есть очень простой и дешевый способ охладить квартиру. Для этого лайфхака понадобятся всего лишь пластиковые бутылки и вода.

Бутылки нужно наполнить водой и заморозить. После этого емкости необходимо расставить по комнате. Важно, чтобы располагались они как можно выше — на шкафу или полке. Чем больше площадь комнаты, тем больше бутылок с замороженной водой нужно в ней разместить. Когда же вода растает, ее нужно заменить на замороженную.

Эта хитрость поможет быстро снизить температуру воздуха в комнате на несколько градусов.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаками, которые помогут легко уснуть даже в самую сильную жару.