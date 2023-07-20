Стиральной машине придет конец: никогда не кладите эти вещи в барабан

Неправильные действия сокращают срок службы стиральной машины

Стиральная машина – незаменимый помощник в любом домохозяйстве. Чтобы прибор прослужил дольше, важно не только регулярно очищать его, а и не класть некоторые предметы в барабан. Иначе повредите и одежду, и саму машину.

Есть четыре вещи, которые не рекомендуется чистить в стиральной машине. Об этом рассказывает издание Express.

Что нельзя стирать в машинке

Галстуки. Такие ткани, как шелк и шерсть, могут потерять форму и повредить другую одежду во время стирки. Лучше стирать галстуки вручную или отдать в химчистку.

Такие ткани, как шелк и шерсть, могут потерять форму и повредить другую одежду во время стирки. Лучше стирать галстуки вручную или отдать в химчистку. Изделия из шелка. Большинство шелковых вещей требуют химчистки, так как высокие температуры и отжим могут привести к деформации и даже разрывам. Если на этикетке вещи указано, что ее можно стирать в автомате, то поместите изделие в мешок для стирки и включите щадящий режим.

Вещи с замками. Молнии и пуговицы могут застрять внутри машины или повредить другие вещи при стирке. Обязательно застегивайте молнии и пуговицы на всех своих вещах, прежде чем начинать чистку. Особенно деликатно подходите к декору из стразов и камней, фурнитура может отпасть и застрять среди другой одежды.

Молнии и пуговицы могут застрять внутри машины или повредить другие вещи при стирке. Обязательно застегивайте молнии и пуговицы на всех своих вещах, прежде чем начинать чистку. Особенно деликатно подходите к декору из стразов и камней, фурнитура может отпасть и застрять среди другой одежды. Нижнее белье. Застежка бюстгальтеров может не только повредить машинку, но и порвать другие хрупкие вещи. Кроме того, это изделие может потерять форму, если не очищать его вручную.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нюансах очистки обуви в стиральной машине. Далеко не все виды обуви рекомендуется помещать в барабан.