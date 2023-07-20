Добавьте это при стирке полотенец, чтобы они дольше не теряли мягкость: ловкий трюк

Вместо кондиционера для ткани стоит использовать подручную альтернативу, благодаря чему полотенца останутся пушистыми

После нескольких стирок мягкие и пушистые полотенца становятся жесткими и даже колючими. Однако один ловкий трюк вернет ткани первоначальные характеристики, нужно всего лишь добавить при стирке подручное средство.

Чтобы полотенца дольше оставались мягкими, постирайте их с небольшим количеством уксуса. О действенном лайфхаке рассказывает Mirror.

Прежде всего, стоит отказаться от использования кондиционера для белья, из-за этого средства волокна полотенец грубеют. При ополаскивании со смягчителем на полотенцах появляется такая себе пленка, которая снижает способность изделия впитывать и создает ту самую "корочку".

Как вернуть полотенцам мягкость

Чтобы полотенца снова были приятными на ощупь, постирайте их с обычным столовым уксусом. Подручный компонент часто используется в уборке, включая стирку. До 1/2 стакана уксуса в равных частях с водой будет достаточно при стирке полотенец в машинке. Заодно этот трюк уберет запах затхлости, который иногда возникает у этих изделий. Рекомендуется включать более холодный режим стирки, это сохранит мягкость ткани еще больше.

Важный момент: дайте полотенцам полностью высохнуть, оставлять влажные вещи надолго в стиральной машине нельзя. Чтобы вспушить волокна полотенец, попробуйте поместить шарики для сушки или чистые теннисные мячи в сушилку вместе с полотенцами.

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