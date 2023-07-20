Зачем класть простыни в морозилку летом: эта хитрость вас удивит

Потратив 10 минут своего времени, вы сможете обеспечить себе комфортный сон в прохладе

Для тех, кто устал от летней жары в ночное время, а кондиционера нет или включать его не хочется надолго, чтобы не простудиться, есть отличный лайфхак. Для него не потребуется практически ничего, кроме вашего постельного и морозилки.

"Телеграф" расскажет, как засыпать с уютом в прохладе, когда вокруг невыносимая жара.

Все, что необходимо сделать, это перед сном положить в морозилку простынь и наволочку. При этом предварительно постельное нужно упаковать в пластиковый пакет.

Спустя минут 10-15 его можно достать и застелить кровать. Этого времени будет достаточно, чтобы постельное накопило прохладу и вы смогли спокойно и в комфорте уснуть.

Стоит добавить, что такой простой, но довольно эффективный лайфак даст во время засыпания ощущение прохлады, а не влаги.

Напомним, ранее мы писали о том, как в летний период можно охладить свое жилье без кондиционера. "Телеграф" собрал несколько действенных способов, которые за считанные минуты помогут избавиться от жары в вашем доме или квартире. Один из этих советов поможет превратить ваш вентилятор в кондиционер за пару простых действий.