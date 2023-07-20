Зачем нужен бантик на женском белье: правильный ответ мало кто знает

Бантик на женском белье — это не бесполезная декоративная деталь

Представительницы женского пола хотя бы один раз в жизни обнаруживали на своем нижнем белье маленький бантик. Чаще всего он сделан из шелковой ленты или тесьмы в цвет трусиков. Аналогичный декоративный элемент иногда пришивают и между чашечек бюстгальтера. Но далеко не все знают, для чего нужна эта деталь.

Прежде всего может показаться, что бантик необходим для красоты, чтобы сделать белье более милым и женственным. На самом деле раньше бантик имел практическую функцию.

До создания электричества женщинам часто приходилось вставать до рассвета и одеваться в темноте или при свечах. Бантик служил своеобразным ориентиром, чтобы не надеть белье задом наперед, пишет Dailystar.

Еще одна функция бантика — дань истории. Она восходит к временам до изобретения эластичной резинки. Нижнее белье, включая трусы и чулки, подвязывали специальными лентами, которые менялись в зависимости от типа наряда. Мужчины использовали простой одинарный узел, а женщины завязывали тесемки на маленькие бантики, которые должны были придать женственность одежде.

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