Если нет горячей воды и моющего средства: 5 бабушкиных средство помогут справиться с грязной посудой

Пусть вас не останавливает отсутствие горячей воды и моющего средства

Обычно мы моем посуду в горячей воде: так легче растворяется жир и уничтожаются бактерии. А что делать, если в доме или квартире отключена горячая вода?

Казалось бы, холодная вода – не проблема для посуды, если есть моющее средство. Но они всегда хорошо "работают" в холодной воде и остаются на посуде. Как справлялись в таких ситуациях с грязной посудой наши бабушки, расскажем вместе с Ukr.Media.

Чем помыть грязную посуду, если нет горячей воды и моющего средства

Отличное средство — сода. Она хорошо справляется с жиром из-за того, что дает слабую щелочную реакцию. Чтобы помыть посуду, нужно смочить ее водой, потереть содой и смыть.

Не хуже соды справляется с жиром горчичный порошок. Горчицу можно использовать, как соду, а можно добавить к порошку немного воды и приготовить густую пасту — такой пользоваться будет удобнее.

Если нет соды и горчицы – берите муку. Достаточно присыпать мукой жирную поверхность, потереть ее – и жир как рукой снимет. После смойте все под водой.

Еще один вариант – это обычное хозяйственное мыло. Оно также оказывает антибактериальное и обезжиривающее действие. Мылом можно намыливать губку или измельчить его и растворить в воде.

Посуду можно помыть также золой. Это достаточно необычный способ мытья посуды и больше подходит для деревенского дома, чем для квартиры, но вполне оправдан. Для этого насыпьте золу в жирную посуду, потрите и смойте грязь водой.

И не оставляйте грязную посуду в раковине надолго. От этого зависит не только гигиена, но и гармония в вашем доме.