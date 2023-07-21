Почти все совершают эту ошибку: как правильно солить мясо для шашлыка

От этого нюанса зависит все

Все любят сочный шашлык. В мариновании и приготовлении блюда нет ничего сложного, но, если не знать о некоторых уловках, то также его легко испортить.

Например, многие спорят о том, когда именно нужно добавлять соль. О нюансах подробно рассказали на ProstoWay.

Люди, которые постоянно готовят шашлык, знают: если мясо используется без маринада, то лучше обойтись без соли вообще. В таком случае, от добавления соли мясо только потеряет ценный сок, и может быть жестким на вкус. При желании можно посолить блюдо в конце приготовления.

Если речь идет о птице, то лучше перед жаркой натереть ее солью. Волокна получатся мягкими и нежными. Баранина тоже солится перед приготовлением. Но такое мясо следует обязательно замариновать. Добавлять соль можно не в маринад, а перед нанизыванием на шампур.

Но лучший вариант – заранее замариновать мясо и в маринад добавить соль. Это подходит любому виду мяса (кроме баранины). Такая обработка сделает вкус более интересным, а продукт останется сочным. Мы как раз рассказывали о быстром интересном маринаде.