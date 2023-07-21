Как высушить кроссовки после стирки: быстрые способы

Рассказываем о простых способах высушить кроссовки после стирки или ливня

Промокла ли пара кроссовок от проливного дождя, либо во время стирки, в любом случае она нуждается в тщательной сушке. Если обувь просохнет не до конца, она будет создавать чувство дискомфорта и станет благоприятной средой для развития бактерий.

Сушить кроссовки в сушилке — не самая лучшая идея. Высокая температура может привести к деформации обуви. Кроссовки могут порваться или дать усадку. К счастью, есть другие методы, благодаря которым высушить кроссовки можно быстро и без потери их внешнего вида.

Какой бы из способов вы ни выбрали, для начла нужно достать стельки и ослабить либо расшнуровать шнурки.

Способ 1. Газета или бумажное полотенце

Для белых кроссовок можно использовать только белые бумажные полотенца без узоров и рисунков. Для темных кроссовок можно взять старые газеты.

Бумагу нужно скомкать и полученные небольшие шарики засунуть внутрь обувь, пытаясь протолкнуть их как можно дальше к носку. Бумагой нужно заполнить все пространство.

Снаружи кроссовки также нужно обернуть бумагой. Газету или полотенце нужно будет периодически менять.

Способ 2. Соль

Пачку обычной соли нужно раскалить на сковороде и пересыпать в тканевые мешочки. После этого мешочки нужно отправить в кроссовки. Спустя полчаса их нужно вынуть и повторить процедуру накаливания.

Способ 3. Пылесос

Снимите насадку, поместите трубу внутрь кроссовка и включите пылесос, чтобы вытянуть влагу. На процедуру потребуется минут 20-30. Полностью высушить кроссовки после стирки таким способом не получится, но процесс ускорится.

Способ 4. Рис

Понадобится несколько пачек риса. Его нужно высыпать в большую пластиковую емкость и положить в него кроссовки подошвой наружу. Сверху обувь нужно чем-то придавить. Спустя 4 часа кроссовки должны стать сухими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое неожиданное средство избавит от неприятного запаха из обуви.