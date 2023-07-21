Как за 15 минут отмыть все стеклянные крышки: замочите их в этом растворе

Очистите жирные пятна в два счета

При приготовлении жирной пищи стеклянные крышки от сковородок и кастрюль быстро теряют свою первоначальную чистоту. Иногда обычное моющее средство не справляется с очисткой грязи с кромок крышки, и для решения этой проблемы приходится применять другие методы.

Используйте простой раствор, чтобы отмыть грязные крышки на кухне. Все необходимые компоненты, скорее всего, уже есть у вас дома, поэтому этот способ очень экономен и доступен. После обработки крышки будут блестеть, а вся грязь и жир растворятся, пишет cpykami.

Как отмыть жир со стеклянной крышки

Возьмите достаточно глубокий таз (чтобы поместилась крышка) и насыпьте в него 1 столовую ложку порошка горчицы, 2 столовые ложки соды и 1 столовую ложку любого жидкого средства для мытья посуды. Залейте таз полным чайником кипятка и дождитесь полного растворения всех компонентов. После этого поместите крышку и оставьте на 15 минут.

Затем возьмите старую зубную щётку и тщательно очистите труднодоступные участки крышки, особенно рядом с ободком. По завершению этого этапа, вымойте крышку обыкновенной губкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить эффективное чистящее средство из дешевых и легкодоступных ингредиентов, которым можно вымыть всю ванную и кухню.