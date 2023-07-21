Всего одно средство избавит вас от неприятных запахов из стиральной машины: ваше белье никогда не будет плохо пахнуть

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Стиральная машина концентрирует большое количество накипи, накипи и остатков моющих средств. Со временем плесень образуется, накапливается и приводит к неприятным запахам, которые во время стирки могут перейти на ваши вещи. Если не запланировать частую чистку устройства, дальше будет только хуже.

Не волнуйтесь, прибегать к агрессивным химическим веществам не нужно, ведь вы можете использовать естественные методы очистки стиральной машины, чтобы нейтрализовать все неприятные запахи, пишет santeplus. Чтобы преодолеть это неудобство, вы можете рассчитывать на очищающие и дезодорирующие свойства полностью натурального ингредиента — лимона.

Этот цитрусовый фрукт также может действовать как идеальное дезинфицирующее средство. Очень эффективно удаляет накипь и известковые отложения. В качестве бонуса он избавляет от неприятных запахов и придает тонкий аромат лимона.

А в сочетании с уксусом и пищевой содой, лимон поможет навсегда избавиться от неприятных запахов в стиральной машине. Чтобы получить 100% натуральное дезинфицирующее средство домашнего приготовления, просто налейте в пустой барабан смесь уксуса и лимонного сока (по полстакана каждого) и запустите пустую промывку. Чтобы завершить эту очистку, добавьте немного пищевой соды в отсек для моющих средств.

Ранее "Телеграф" писал, зачем в стиральную машину класть белый рис. Он прекрасно впитывает влагу, поэтому благодаря ему решается одна из главных проблем устройства.