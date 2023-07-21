Старые и пожелтевшие полотенца будут как новые: хитрость, чтобы отбелить их и сделать их мягкими

Полотенца получатся мягкими и более белыми с этим трюком

Белые полотенца со временем неизбежно начинают терять свою мягкость и привлекательность. Таким образом, при использовании и стирке они желтеют, что значительно меняет их внешний вид. Однако не стоит беспокоиться, так как это можно исправить.

Если вы хотите отбелить пожелтевшие полотенца и у вас нет идей, просто загляните перед стиркой на кухню. Удивительно, но решением вашей проблемы является обычная пищевая сода, пишет santeplus.

Как отбелить и смягчить пожелтевшие полотенца

Одним из многих свойств этого ингредиента является его способность отбеливать белье, удаляя стойкие пятна. Кроме того, ваши пожелтевшие, грубые полотенца станут мягче. Для этого насыпьте 2-3 столовые ложки пищевой соды в выдвижной ящик стиральной машины, а также в барабан стиральной машины. Затем запустите цикл стирки, подходящий для полотенец.

Если у вас нет пищевой соды, уксус также можно использовать в качестве кондиционера для белья, однако считается замечательным отбеливающим и дезодорирующим средством, но не смягчающим. Для этого в таз с горячей водой налейте полстакана уксуса и замочите в нем желтые полотенца. Оставьте на несколько часов, прежде чем постирать вещи в стиральной машине, как обычно.

Ранее "Телеграф" делился хитростями, которые помогут отстирать кухонные полотенца от любых пятен. Понадобятся только два ингредиента.