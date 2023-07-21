Ни одна капля не упадет мимо: трюк с бутылкой масла

Благодаря этой хитрости можно забыть о жирных разводах

Подсолнечное, оливковое, кукурузное, льняное и любое другое масло объединяет то, что как бы аккуратно им не пользовались, все равно хотя бы одна капля да растечется по бутылке. Мало того, что в следующий раз емкость неприятно будет брать в руки, так еще и на столе останутся жирные пятна.

Находчивые хозяйки придумали, как избавиться от этой проблемы.

Конечно же можно использовать специальный дозатор. Его можно приобрести в магазине с посудой. Дозатор помогает налить точное количество масла и навсегда забыть о жирных разводах на поверхностях и самой бутылке.

Но можно прибегнуть и к другой хитрости — использовать ватный диск. Его нужно свернуть пополам и в центре ножницами сделать крестообразный надрез. Затем диск нужно надеть на горлышко бутылки.

При использовании масла жирные капли не будут стекать вниз по стенкам бутылки. Их будет впитывать ватный диск. А ваши руки всегда будут чистые.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего в бутылке с растительным маслом кольцо-заглушка и как его правильно использовать.