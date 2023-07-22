Не вздумайте выбрасывать: два способа спасти даже взорвавшиеся огурцы

Вы сможете исправить даже "взорвавшиеся" огурцы

В сезон овощей хочется побольше сделать запасов на зиму. Но бывают досадные случаи, когда во время консервации "что-то пошло не так", и банки начинают "показывать характер", надуваются и срывают крышку.

Почему же бродят маринованные огурцы и можно ли переделать маринованные огурцы, которые начали бродить? Разберемся вместе с "Главредом".

В каких случаях можно спасти консервацию

Домашние заготовки можно спасти лишь в том случае, если банки начали срывать через 2-3 дня после консервирования. Если же с момента приготовления консервации прошло уже около месяца — их стоит выбросить: в таком случае есть опасность наличия в продукте ботулизма.

Еще один признак, что банки стоит выбросить — наличие запаха брожения от сорвавшихся банок. Он указывает на то, что овощи уже начали портиться и ими можно просто-напросто отравиться.

Если таких признаков вы не заметили, то огурцы из сорвавшейся банки можно переделать. Однако и эти способы не гарантируют, что переделанные огурцы простоят всю зиму.

Как спасти огурцы с помощи соли

Попробуйте кусочек огурца по вкусу. Если вы не чувствуете, что он перекис, то консервацию можно переделать следующим образом.

Сперва нужно промыть огурцы под холодной проточной водой. Далее промойте овощи в соляном растворе с расчетом 20-30 г соли на 1 литр воды. После поместите их в холодную воду на 15-20 минут.

Слейте рассол из банок в кастрюлю и перекипятите. Затем положите огурцы в стерилизованные банки, залейте их этим маринадом и подождите 15 минут. Затем рассол снова слейте и перекипятите. Такой готовый маринад можно использовать для окончательного заливания банок.

Кроме рассола в каждую банку стоит добавить чайную ложку уксусной эссенции. Зелень и специи замените новыми. Закрутите банки и поставьте на хранение в прохладное место.

Как спасти огурцы с помощью аспирина.

Промойте огурцы так же, как в первом способе. Переложите их в чистые стерилизованные банки и залейте новым чистым кипятком.

Затем слейте кипяток в кастрюлю. Добавьте к воде половину порции соли, которая с самого начала предполагалась по вашему рецепту, и половину порции сахара, если он был среди ингредиентов. Этот раствор прокипятите и залейте им банки с огурцами.

В каждую 3-литровую банку с огурцами добавьте по 2 измельченные таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты). Закройте банки стерилизованными крышками и оставьте охлаждаться верх дном, накрыв одеялом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать так, чтобы ваши банки не лопнули. Делайте запасы на зиму с удовольствием и по правилам.