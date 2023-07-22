Распространенная ошибка: все ли банки нужно переворачивать после закручивания

Простой ответ на часто задаваемый вопрос

Сейчас активно идет сезон консервации. В стерилизации банок, крышек и их закручивании есть ряд правил.

Все, кто занимается закрутками, знают простой алгоритм — законсервировали овощи или фрукты, перевернули банку вверх дном. Сверху укутали, оставили до охлаждения, а для хранения убрали в погреб. Но часто это ошибка — ведь не все банки нужно переворачивать, пишет "УНИАН".

Нужно ли переворачивать банки после консервации

Принять решение, нужно ли переворачивать банки поможет тип крышки, которую вы используете. Если это обычная жестяная крышка "под ключ", то переворачивать нужно обязательно.

Что же касается закручивающихся крышек "твист-офф", то здесь все не так однозначно. Этот способ закатывания имеет некоторые особенности. В частности, крышка внутри имеет полимерное покрытие, играющее роль прокладки. Когда вы одеваете крышку на банку с горячей жидкостью, полимер расширяется, создается эффект плотной герметизации. По мере охлаждения банки горячий воздух втягивается внутрь.

Так создается вакуум. Этот процесс сопровождается характерным щелчком в крышке. Если вы такую банку перевернете, то крышка окажется в самой холодной зоне, и шанс, что консервация "взорвется", повышается. Также мы говорили, что сделать с огурцами перед консервацией, чтобы они сохранили свой цвет в банках.