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Таропрогноз на 23 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 23 июля
Прогноз Таро, чего всем ждать 23 июля. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В воскресенье, 23 июля, некоторых может ждать срыв планов, в то время как других наоборот будет ждать большая удача в рабочих и профессиональных делах.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать третий день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка жезлов, Королева мечей, Рыцарь пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Тройка жезлов

Вскоре у Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием с коллегами. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.

Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. В воскресенье положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в ближайшее время Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

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