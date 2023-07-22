Хитрый трюк, как сделать глажку вдвое быстрее и проще: застелите доску этим

Хитрость, в разы упрощающая глажку даже деликатных тканей

Большинство хозяек перед глажкой используют большое полотенце или плотную ткань для того, чтобы упростить процесс глажки и предотвратить скольжение вещей по гладильной доске. Однако не многим известно, зачем некоторые люди кладут на нее фольгу.

Оказывается, есть хитрый прием, который значительно упрощает процесс глажки. Вам потребуется вдвое меньше времени на выполнение той же работы. Для этого достаточно закрепить фольгу на поверхности гладильной доски, чтобы она отталкивала тепло. В результате вы сможете гладить вещи только с одной стороны, при этом получая отличный результат с обеих. Этот трюк эффективен с деликатными тканями. Но важно помнить, что при использовании этого метода утюг следует проводить над тканью, а не прямо по ней, пишет ukr.media.

Как ускорить глажку

Потребуется обычный рулон пищевой фольги. Возьмите гладильную доску и снимите с нее чехол. Затем покройте поверхность доски фольгой. Аккуратно наденьте чехол обратно на доску и приступайте к глажке.

Фольга отлично отражает тепло, поэтому она позволит разгладить все складки на одежде одновременно с обеих сторон, делая процесс глажки более эффективным.

Этот метод также можно использовать для разглаживания тонких и чувствительных тканей, таких как шелк, вискоза и шифон. Чтобы избежать следов от утюга на таких материалах, поместите изделие на фольгу и утюжьте его, удерживая утюг на расстоянии 3-5 см от ткани в режиме отпаривания.

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