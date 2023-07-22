Зачем хитрые хозяйки делают надрез на губке для мытья посуды: скажете "спасибо"

Оказывается, можно обойтись без долгой мороки

Опытные хозяйки часто сталкиваются с одной проблемой при мытье посуды: необходимость каждый раз наносить моющее средство, что значительно затрудняет и отвлекает от дела. Но есть способ избежать этого утомительного процесса.

Для этого нужно взять губку, которую вы обычно используете для мытья посуды, и аккуратно сделать разрез в центре губки ножом. Затем в этот надрез вставьте небольшой кусочек мыла. Во время мытья посуды вам не придется добавлять дополнительное моющее средство, потому что губка будет автоматически покрываться мыльной пеной, пишет ukr.media.

В чем хитрость

При намыливании губки перед мытьем посуды мыло размывается и растворяется в воде, а это уменьшает его эффективность. Однако, если вы сделаете надрез на губке и поместите туда небольшой кусочек мыла, оно останется на месте и будет выделяться постепенно. Этот подход не только облегчает процесс мойки посуды, но также позволяет экономить время и средства.

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