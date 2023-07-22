Как легко открыть закрученную банку: открывашка не понадобится

Крышку не придется ковырять ножом

Магазинные консервы в стеклянных банках в большинстве своем закрыты винтовыми крышками. Такой же вид крышек часто используется и для домашней консервации. Для открывания такой банки многие используют нож — подцепляют край крышки, чтобы под нее попал воздух, а затем отвинчивают.

Такой способ не очень удобен. Вместо него можно воспользоваться методом, который не предполагает использование каких-либо особенных подручных средств и не требует сильных физических затрат.

Прежде всего необходимо нагреть банку до комнатной температуры, если до этого она стояла в холодильнике или другом прохладном месте. После этого горлышко банки нужно опустить в миску или подставить под кран с горячей водой. Спустя минуту следует протереть стеклянную поверхность от влаги и просто отвинтить крышку. Под воздействием горячей воды металл расширится, и открыть банку будет очень легко.

Благодаря этому методу открывания банки крышка остается целой и может быть использована повторно.

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