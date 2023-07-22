Как отстирать шторку в ванной от плесени и грибка: смешайте всего два бюджетных средства

Во время чистки — надевайте маску или постарайтесь не вдыхать пыль

Ванна должна быть чистой, без налета и желтых пятен, поэтому ей нужно уделять особое внимание. Но во время уборки ванной комнаты не забывайте избавить от загрязнений и шторку, особенно если там началась появляться плесень и грибок.

Эксперты в материале Kakpostirat рассказали, с помощью каких двух бюджетных средств можно с легкостью справиться с проблемой, потратив при этом минимум усилий.

Чем отстирать от грибка шторку в ванной

Вам потребуется всего два средства: уксус и пищевая сода. Но в первую очередь счистите загрязнений специальной губкой или щеткой, потом поместите шторку в тазик, добавьте 100 граммов уксуса и соды. В этом растворе оставьте ее так на 15 минут, а потом тщательно прополощите в холодной проточной воде. Далее развесьте ее в любой сухой комнате, нужно следить за тем, чтобы она полностью высохла.

Но эксперты рекомендуют проводить процедуру в маске или же постарайтесь не вдыхать пыль, потому что можно нанести вред своему здоровью. Плюс ко всему, для достижения лучшего эффекта, нужно шторку залить теплой водой, потому что в холодной споры плесени будут разрушаться сложнее.

"Телеграф" писал ранее, как избавиться от плесени в ванной комнате. Эксперты подсказали простой, но действенный метод.