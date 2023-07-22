Как очистить кастрюлю от пригоревшего молока: возвращаем блеск с помощью народных средств

Можно обойтись и без дорогой "химии"

Во время приготовления пищи в сковородке еда может пригореть, а из кастрюли, стоит на минуту отвлечься, "убежать" и подгореть молоко. И в таких случаях ликвидацией проблемы следует заниматься сразу.

Эксперты в материале Kakpostirat рассказали, как при помощи бюджетных народных средств можно эффективно очистить кастрюлю, не повредив при этом ее поверхность.

Как отмыть кастрюлю от пригоревшего молока

Помочь решить проблему на алюминиевой кастрюле может вода, мыло и нашатырный спирт. Сначала залейте пятно холодной водой, затем горячей и добавьте туда мыла и спирта. Пусть раствор будет в емкости 10-15 минут, после чего с помощью губки постарайтесь аккуратно его отмыть. Еще можно использовать мел или смесь мела и глины.

Если кастрюля из нержавеющей стали или алюминия, тогда попробуйте оттереть пятно щеткой из металлической стружки, но только делайте это легкими движениями, чтобы не поцарапать поверхность. Если на стенке появилась чернота, удалить ее необходимо тряпочкой, смоченной в столовом уксусе. Затем емкость нужно ополоснуть теплой водой.

Если молочный пригар остался на дне кастрюли, тогда присыпьте его смесью соды и соли (или по отдельности — по 5 ст. л.) и добавьте теплой воды, чтобы образовался концентрат. Оставьте так на ночь, утром подогрейте раствор, а после с помощью губки почистите кастрюлю.

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