Некоторые хозяйки используют дрожжи при стирке: для чего это нужно

Пищевая добавка помогает сделать вещи идеально чистыми

Ранее в магазинах не было такого разнообразия средств для стирки, как сейчас. И наши бабушки использовали подручные средства, чтобы идеально выстирать белье.

Несмотря на то, что некоторые "бабушкины" методы могут показаться странными, они уже давно доказали свою эффективность. Один из таких — использовать дрожжи при стирке.

Прежде всего нужно сказать, что для этих целей используются живые дрожжи, которые имеют вид брусочка, а не расфасованные по маленьким пакетикам в виде порошка. Эта пищевая добавка может вывести даже самые сложные пятна с одежды. Дрожжи могут выступать как в качестве пятновыводителя, так и в качестве отбеливателя.

Такая замена современной бытовой химии подходит только для ручной стирки. Если добавить дрожжи в стиральную машину, на вещах после стирки останутся разводы, а канализация забьется, пишет Ukr.media. Дрожжи ведут себя непредсказуемо из-за высоких оборотов во время отжима и очень горячей воды.

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