Пару минут - и готово: два способа быстрой стерилизации банок в микроволновке

Вопрос, каким способом стерилизовать банки, рано или поздно поднимается

Если вы стерилизуете банки классическим способом и даже пробовали метод от Евгения Клопотенко, пришло время для изменений. Оказывается, стерилизовать банки можно не только на плите.

Один из способов — в микроволновке. "Главред" рассказывает о двух разных методах стерилизации. Попробуем?

Как стерилизовать банки в микроволновке

В целые, предварительно вымытые емкости налейте по 50-100 мл воды. Затем поместите банки в микроволновку так, чтобы их стенки не соприкасались.

Плотно закройте дверцу, выставите мощность 600–800 Ватт и включите микроволновку. Дождитесь момента, когда вода в банках начнет кипеть, выждите пару-тройку минут и отключайте прибор. Откройте микроволновку и подождите 30 секунд.

Используя сухое полотенце, достаньте банки. Посуду держите двумя руками за стенки, а не за горлышко. Если после стерилизации в банках осталась вода, то немедленно вылейте ее. Переверните стерильную стеклянную посуду горлышком вниз и поставьте на сухой отрез ткани.

Как стерилизовать банки в микроволновке без воды

Такой метод называется сухим методом условно. Вода здесь присутствует, но не в самих банках, а в стакане, который нужно поместить в центр микроволновки.

Для стерилизации сухим методом:

наполните чистый стакан (250-300 мл) фильтрованной водой комнатной температуры на 2/3 объема;

установите стакан в центр блюда микроволновой печи;

вокруг поставьте пустые баночки на небольшом расстоянии друг от друга и от стакана; выберите режим с мощностью 700-800 Вт, установите таймер на 5 минут и запустите микроволновку — за это время вода должна почти полностью выкипеть.

Как только в стакане останется совсем немного жидкости, выключите печь оставьте банки в печи на несколько минут, чтобы они слегка остыли, а затем достаньте с помощью прихваток или кухонного полотенца. Прикройте емкости стерильными крышками или поставьте на чистое сухое полотенце горлышком вниз.

А вы знали, что вообще есть несколько методов стерилизации банок? Попробуйте каждый из них и определитесь, какой подходит именно вам.