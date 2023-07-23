Для идеальной корочки: лучший способ смазать булочки

Рассказываем о лучшей смеси для смазки

Для хрустящих и ароматных булочек с золотистой, хрустящей корочкой, кулинары применяют разные способы приготовления. Существует множество вариантов.

У людей, которые часто готовят выпечку, есть свои любимые способы смазывания. О самых популярных из них рассказывает "ТСН".

Чем смазать булочки и пироги перед выпечкой

Популярный вариант – яйцо, которое немного взбивают вилкой. Есть любители использовать только белок или только желток. Если берете белок, выпечка получит необычный хруст. А желток создаст румяную и блестящую корочку.

Если нет яиц — не беда. Можно использовать один из следующих вариантов:

масло или сливочное масло;

сметана низкой жирности;

крепкая чайная заварка с сахаром;

молоко;

слабый сироп.

Важно, чтобы продукт, используемый для смазки выпечки, был теплым или имел комнатную температуру. Поэтому его нужно заранее достать из холодильника.

Для смазывания булочек можно использовать смесь из масла, муки и желтка. Для этого соедините сливочное масло, муку и воду (соотношение 3:2:1) и добавьте один желток. Если это сладкая выпечка, можно добавить еще и чайную ложку сахара. Смесь растираем венчиком и перед выпеканием наносим на булочки или пироги.

Чем смазать пирожки после выпечки

растопленное сливочное масло придаст выпечке сливочный аромат, блеск и приятный вкус;

масло без запаха сделает так, чтобы румяная корочка аппетитно блестела;

сироп придаст глянцевую поверхность, а также вкусную нотку в аромате;

молоко и воду используют для смягчения корочки.

После смазівания выпечку рекомендуется накрыть чистой тканью, например полотенцем. Смазывать нужно обязательно сразу после того, как вы вытащили противень из духовки, пока пирожки еще горячие. Также мы рассказывали, зачем кулинары замораживают сметану.