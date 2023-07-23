Чем почистить раковину из нержавейки до блеска: нужен всего один ингредиент

Всего одно сыпучее средство и пять простых этапов

Заботиться о раковине из такого материала может представлять определенные сложности. Это связано с тем, что нержавеющая сталь быстро теряет свой блеск, на поверхности остаются следы от капель воды или разводы от моющих средств. Но не стоит отчаиваться или огорчаться.

Простыми средствами, доступными в каждом доме, можно легко устранить проблему. Они не только отлично очистят раковину, но и эффективно могут обеззаразить ее. Об этом пишет pixelinform.

Чем почистить раковину из нержавеющей стали

Для достижения желаемого результата при чистке раковины, вам потребуется популярный сыпучий продукт — сода. Процедура состоит из нескольких этапов:

Сначала нужно промыть раковину водой. После высушивания поверхности раковины равномерно распределите соду по ее поверхности. Затем протрите раковину сухой салфеткой. Это средство отлично справляется с загрязнениями, обладает дезинфицирующим эффектом и не повреждает сантехнику. Чтобы придать процедуре более приятный аромат и усилить ее эффективность, можно добавить немного сока лимона. Заключительный этап — отполировать раковину с помощью салфетки и небольшого количества масла — массажного или детского.

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