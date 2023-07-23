Чем почистить раковину из нержавейки до блеска: нужен всего один ингредиент
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Всего одно сыпучее средство и пять простых этапов
Заботиться о раковине из такого материала может представлять определенные сложности. Это связано с тем, что нержавеющая сталь быстро теряет свой блеск, на поверхности остаются следы от капель воды или разводы от моющих средств. Но не стоит отчаиваться или огорчаться.
Простыми средствами, доступными в каждом доме, можно легко устранить проблему. Они не только отлично очистят раковину, но и эффективно могут обеззаразить ее. Об этом пишет pixelinform.
Чем почистить раковину из нержавеющей стали
Для достижения желаемого результата при чистке раковины, вам потребуется популярный сыпучий продукт — сода. Процедура состоит из нескольких этапов:
- Сначала нужно промыть раковину водой.
- После высушивания поверхности раковины равномерно распределите соду по ее поверхности.
- Затем протрите раковину сухой салфеткой. Это средство отлично справляется с загрязнениями, обладает дезинфицирующим эффектом и не повреждает сантехнику.
- Чтобы придать процедуре более приятный аромат и усилить ее эффективность, можно добавить немного сока лимона.
- Заключительный этап — отполировать раковину с помощью салфетки и небольшого количества масла — массажного или детского.
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