Лучше любых магазинных химикатов: как сделать мощный дезинфектор из трех подручных средств

Самодельный очиститель станет незаменимым помощником в уборке

Многие домохозяйства используют вместо дорогой бытовой химии самодельную альтернативу. Сделать мощный очиститель легко своими руками, используя подручные средства.

Чтобы получить эффективный дезинфектор, вам нужны лишь три предмета бытового обихода. О действенном лайфхаке читайте в материале Express.

Дезинфицирующие спреи используются на кухнях и в ванных комнатах, помогая удалять неприятные вирусы и бактерии. Домохозяйства могут сэкономить и сделать собственное дезинфицирующее средство, ключевые ингредиенты для этого спирт и обычный уксус.

Как сделать чистящее своими руками

Так, для изготовления очистителя наполните полбутылки с распылителем медицинским спиртом, 25 мл столового уксуса, а затем влейте 25 капель ваших любимых эфирных масел. Выбирайте те, которые обладают антибактериальными свойствами, цитрусовые, чайное дерево или эвкалипт – идеально подойдут. Однако не стоит использовать очиститель на мраморных или гранитных поверхностях.

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