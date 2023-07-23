Стиральная машина перестанет работать: четыре опасные ошибки, о которых вы не знали

Чтобы стиральная машина прослужила дольше, важно уметь ею пользоваться

Без стиральной машины наша жизнь заметно усложнится, поэтому важно соблюдать простые правила при эксплуатации этой помощницы в доме. Чтобы прибор работал исправно и долго служил, стирайте вещи правильно.

Есть четыре опасные ошибки при стирке, о которых не все знают. Об этом рассказывает издание Express.

Как нельзя стирать вещи в стиральной машине

Перегруз стиральной машины. Если вы набьете барабан по максимуму, вы сэкономите время, однако на хорошее качество стирки не надейтесь. Рекомендуется заполнять стиральную машину на три четверти, так белье станет максимально чистым. Воспользуйтесь простым лайфхаком: если вы можете просунуть руку внутрь барабана и повернуть его на 90 градусов, то одежда тоже сможет вращаться и выстирается.

Перебор с моющим средством. Не нужно лить или сыпать много порошка. Избыток пены образует на белье и полотенцах такую себе корочку, из-за этого ткань будет плохо впитывать влагу. Из-за этой же ошибки вещи "выйдут" из барабана скользкими, жирными и со временем могут стать жесткими и хрустящими. Кроме того, перебор с порошком изнашивает волокна ткани, вызывает зацепки и разрывы.

Не нужно лить или сыпать много порошка. Избыток пены образует на белье и полотенцах такую себе корочку, из-за этого ткань будет плохо впитывать влагу. Из-за этой же ошибки вещи "выйдут" из барабана скользкими, жирными и со временем могут стать жесткими и хрустящими. Кроме того, перебор с порошком изнашивает волокна ткани, вызывает зацепки и разрывы. Слишком много кондиционера для белья. Смягчитель ткани может сделать ваши полотенца восхитительно пахнущими и мягкими, однако излишек затруднит впитываемость. Следуйте рекомендованному количеству средства и лейте его именно в специальное отделение для кондиционера в стиральной машине.

Не использовать столовый уксус и пищевую соду – еще одна частая ошибка при стирке. Эти два подручные ингредиенты облегчат чистку постельного белья и полотенец, сделают их пушистыми и мягкими, удалят неприятный запах и отбелят. Действенный способ стирки с уксусом: добавьте примерно полстакана уксуса в стиральную машину на этапе полоскания. Жидкость подействует как натуральный смягчитель ткани и поможет разрушить остатки моющего средства, делая ваши полотенца более мягкими и свежими. Кроме того, такой трюк убирает любые застоявшиеся запахи, которые могли накопиться со временем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем некоторые домохозяйства используют дрожжи при стирке. А еще мы писали, какие вещи нельзя класть в барабан стиральной машины, чтобы не испортить их.