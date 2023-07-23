Будет как новенькая: как за 10 минут отчистить разделочную доску от пятен и запаха

Любой кухонный "гаджет" со временем может менять цвет и загрязняться

Все кухонные аксессуары, которые мы используем во время приготовления пищи необходимо содержать в чистоте. И особое внимание нужно уделять разделочной доске, потому что на ней часто появляется плесень, царапины и другие загрязнения, где накапливаются бактерии.

В материале Dnpr подсказали несколько простых лайфхаков, которые помогут за десять минут избавить этот важный кухонные аксессуар от пятен и неприятного запаха.

Как отчистить разделочную доску

Соль + лимон

Возьмите разделочную доску, равномерно рассыпьте по ней соль, потом всю поверхность протрите половинкой лимона, придавив его, чтобы выделялся сок. На кухонном "гаджете" в итоге образуется смесь. Нужно подождать, чтобы соль полностью растворилась, потом смыть все водой и протереть доску насухо.

Сода

Если хотите избавиться от неприятного запаха, который "въелся" в доску, тогда возьмите пищевую соду, добавьте воды, чтобы получилась "кашица" и натрите поверхность. Оставьте так на 10-15 минут, после смойте водой и протрите доску полотенцем.

Вазелин

Еще одно средство, которое поможет избавить деревянную разделочную доску от пятен. Просто возьмите вазелин, нанесите на загрязнение и оставьте на 12 минут, чтобы он впитался. После этого нужно стереть остатки и вымыть поверхность.

"Телеграф" писал ранее, что частым источником бактерий и мусора на кухне является вытяжной вентилятор. Но есть простой способ, который позволит отмыть вытяжку очень быстро и эффективно.