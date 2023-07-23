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Понадобится ложечка соды: как легко и быстро проверить молоко на свежесть

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Как проверить свежее ли молоко
Как проверить свежее ли молоко. Фото Pixabay

Этот лайфхак довольно прост и легок в исполнении

Есть лайфхаки, позволяющие быстро определить свежесть яиц, не отходя от прилавка магазина, а есть способы, благодаря которым можно проверить, насколько качественное молоко, прежде чем его употреблять. Для этого потребуется минимум усилий и средств.

Украинская кулинарная блогерша Татьяна Широкоступ поделилась эти методом на своем YouTube-канале. Его могут использовать хозяйки, чтобы проверить свежесть молока, например, перед его использованием в кулинарных рецептах.

Как проверить свежее ли молоко

Согласно ее совету, нужно налить 50 мл молока в стакан и добавить в него четверть чайной ложки пищевой соды. Затем тщательно перемешайте и наблюдайте за реакцией. Если образовалась пена или появились пузырьки, значит в молоке присутствует лишнее количество кислоты, собственно, это говорит о том, что продукт не свежий.

Кулинарная блогерша отметила, что этот лайфхак очень простой и легкий в исполнении и сразу помогает определить качество напитка, без специальных приборов или профессиональных знаний.

как проверить свежее ли молоко

"Телеграф" писал ранее, как сохранить свежее мясо в жаркую погоду. Эксперты подсказали несколько необычных способов.

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#Молоко #Свежесть #Лайфхак