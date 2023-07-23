Даже самая дешевая обувь не будет вонять: просто насыпьте это средство

Простейший способ избавиться от неприятного запаха в обуви

Проблема с неприятным запахом из обуви может коснуться каждого. Причиной тому может быть несколько: сильная потливость стоп, некачественные материалы, из которых сделана обувь, неправильный уход за обувью или неправильное ее использование.

Для борьбы с неприятным запахом из обуви можно купить специализированное средство. Либо же можно обойтись народными методами. Помочь может даже одно из самых дешевых уходовых средств для детей — присыпка.

Прежде всего обувь необходимо почистить, а потом уже приступать к обработке против неприятного запаха. Присыпкой нужно "припудрить" внутреннюю часть обуви и стельку. Обработку внутренней стороны нужно провести тщательно, охватывая всю поверхность и оставить вещество действовать. За ночь неприятный запах и лишняя влага уйдут. Останется только высыпать остатки присыпки в мусорное ведро и можно снова обувать любимую пару.

Если в помещении, где вы храните обувь сыро, в коробку с обувью рекомендуется класть 1-2 таблетки активированного угля, который будет препятствовать появлению плесени и затхлого запаха.

Ранее "Телеграф" делился способами, которые помогут быстро высушить обувь после стирки или ливня.