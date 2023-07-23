Ржавчина исчезнет навсегда: ванна будет сиять после этого средства

Два средства из аптеки избавят от распространенной проблемы

На душевой кабине и на плитке кроме белых потеков можно увидеть следы ржавчины. Не каждое бытовое средство может с первого раза удалить такое загрязнение.

Чтобы не тратить деньги на бесполезную покупную химию опытные хозяйки готовят чистящее средство от ржавчины в ванной самостоятельно. В наличии нужно иметь два аптечных средства — нашатырный спирт и перекись водорода.

Чтобы получить средство от рыжих потеков в ванной смешайте 4 столовые ложки нашатырного спирта и 2 столовые ложки перекиси водорода. Затем этим средством нужно смочить губку или ватный диск и протереть проблемные участки. Оставьте средство действовать на 25 минут.

По прошествии времени нужно смыть состав чистой водой. Следы ржавчины без следа исчезнут и ванная комната приобретет совершенно другой вид.

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