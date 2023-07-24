Чтобы не пришлось вызывать сантехника: 5 ингредиентов, которые нельзя выливать в раковину
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Делайте так — и с вашей раковиной будет все в порядке
Нет ничего хуже, чем открыть кран и обнаружить, что с канализацией что-то не в порядке. Даже незначительное засорение может превратиться в серьезную проблему, если не принять меры для ее решения.
Одной из основных причин для закупорки стока является выливание в раковину некоторых веществ — именно они и могут вызвать закупорку. Вместе с Express поделимся наиболее распространенными бытовыми ингредиентами, которые ни в коем случае нельзя выливать в раковину.
Что нельзя выливать в раковину
Пищевая сода часто считается ключевым ингредиентом для уборки дома. Но она может вызвать засорение, если вылить в канализацию. Пищевая сода может со временем повредить трубы, потому что это натуральный абразив.
Серьезную закупорку может вызвать также масло. Это связано с тем, что при охлаждении масло затвердевает. Это касается не только кулинарного масла, но и косметического.
Часто можно наблюдать, как жидкий мед со временем кристаллизуется и затвердевает в банке. Также он ведет себя и в стоках — кристаллизуется и накапливается, вызывая закупорку.
Несмотря на искушение сполоснуть кофемашину в раковине, владельцы домов подвергаются большому риску закупорить канализацию. Поэтому лучше так не поступать.
Смывание глиняной маски для лица в раковине может показаться безвредным, но когда остатки маски стекают через пробку, это может нанести ущерб канализации. Вместо того чтобы смывать ее в раковину или под душем, протрите продукт влажной салфеткой перед тем, как сполоснуть лицо.
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