Чтобы не пришлось вызывать сантехника: 5 ингредиентов, которые нельзя выливать в раковину

Делайте так — и с вашей раковиной будет все в порядке

Нет ничего хуже, чем открыть кран и обнаружить, что с канализацией что-то не в порядке. Даже незначительное засорение может превратиться в серьезную проблему, если не принять меры для ее решения.

Одной из основных причин для закупорки стока является выливание в раковину некоторых веществ — именно они и могут вызвать закупорку. Вместе с Express поделимся наиболее распространенными бытовыми ингредиентами, которые ни в коем случае нельзя выливать в раковину.

Что нельзя выливать в раковину

Пищевая сода часто считается ключевым ингредиентом для уборки дома. Но она может вызвать засорение, если вылить в канализацию. Пищевая сода может со временем повредить трубы, потому что это натуральный абразив.

Серьезную закупорку может вызвать также масло. Это связано с тем, что при охлаждении масло затвердевает. Это касается не только кулинарного масла, но и косметического.

Часто можно наблюдать, как жидкий мед со временем кристаллизуется и затвердевает в банке. Также он ведет себя и в стоках — кристаллизуется и накапливается, вызывая закупорку.

Несмотря на искушение сполоснуть кофемашину в раковине, владельцы домов подвергаются большому риску закупорить канализацию. Поэтому лучше так не поступать.

Смывание глиняной маски для лица в раковине может показаться безвредным, но когда остатки маски стекают через пробку, это может нанести ущерб канализации. Вместо того чтобы смывать ее в раковину или под душем, протрите продукт влажной салфеткой перед тем, как сполоснуть лицо.

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