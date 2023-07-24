Главное – действовать быстро: как отстирать с одежды пятно от тонального крема

Тональный крем имеет в своем составе масла и жиры

Пятна на одежде — распространенная проблема, они могут появиться от летних ягод, травы или косметических средств, в частности тонального крема или пудры. И если вы сразу заметили загрязнение, то постарайтесь его быстро вывести.

В материале Apostrophe эксперты подсказали простые методы, которые помогут быстро справиться с проблемой и вернуть одежде первозданный вид. Потребуется всего несколько средств.

Как отстирать пятна от тонального крема

Медицинский спирт

Если вы поставили пятно от тонального крема, то вывести его можно с помощью медицинского спирта. Просто смочите в нем ватный тампон или мочалку, а затем протрите загрязненный участок одежды. Потом вещь постирайте в стиральной машинке.

Крем для бритья

В борьбе с пятном от тонального крема поможет другой крем — для бритья. Просто нанесите его на пятно и оставьте на 10-15 минут. За это время загрязнение должно раствориться. Потом смойте остатки крема холодной водой и застирайте вещь.

Мыло и вода

Если под рукой нет ничего кроме обычного мыла и воды, вы все равно сможете справиться с пятном. Промочите его холодной водой, нанесите аккуратно на него мыло и потрите, пока не сойдут следы косметического средства. Только не применяйте бумажные салфетки, потому что можно лишь усугубить ситуацию.

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