Эффект вас удивит: как с помощью простого средства убрать царапины на солнцезащитных очках

С помощью простой хитрости можно сохранить презентабельный вид очков

Солнцезащитные очки в летний сезон являются неотъемлемым атрибутом любого образа, правда, нужно уметь подбирать аксессуар под свой тип лица. Но самое важное — он должен обеспечить хорошую защиту глазам, а сделать это будет проблематично, если на очках будут царапины.

В материале Glavred рассказали, с помощью какого простого средства можно решить этот вопрос, потратив при этом минимум усилий. Потребуется всего один продукт.

Как на солнцезащитных очках убрать царапины

Если хотите избавиться от царапин на стеклах, тогда используйте зубную пасту. Это может показаться странным, но именно паста поможет решить проблему. Но подойдет только тот продукт, в составе которого нет отбеливающих, гелевых и чистыщих компонентов. А еще вам потребуется ткань из микрофибры и небольшая миска с теплой водой.

В первую очередь, протрите хорошенько стекла этой тканью, потом выдавите на палец немного зубной пасты, потрите ее на внешней стороне одной из линз в течение 3-5 минут. Потом повторите этот процесс с другой линзой. Положите солнцезащитные очки в миску с теплой водой и тщательно удалите остатки зубной пасты. Протрите очки тканью из микрофибры, а затем взгляните на линзы. Царапины должны исчезнуть!

"Телеграф" писал ранее, какие модели солнцезащитных очков устарели. При выборе аксессуара эксперты советуют ознакомиться с главными антитрендами этого лета.