Как почистить водопроводный кран внутри: ловкий трюк с крышкой

С помощью крышки и резинки легко прочистить кран

Иногда случается так, что вода из крана начинает течь очень тонкой струйкой и с перебоями. Виной тому известковые отложения внутри сантехники. Налет забивает решетку крана и вода не может течь с привычным напором.

В таких случаях сантехники снимают кран и удаляют налет с помощью спецоборудования и химических составов. При несильных отложениях внутри крана с прочисткой можно справиться и без помощи специалиста. Достаточно иметь под рукой резинку, бутылочную крышку и лимонную кислоту.

"Лимонку" нужно развести в небольшом количестве воды и налить в крышку. Затем надеть крышку на кран, прикрепить к нему при помощи резинки и оставить так на час. За это время кислота растворит известковый налет, который образовался на сеточке. По прошествии времени нужно снять крышку и спустить воду, которая после процедуры должна бежать с нормальным напором.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие поверхности не рекомендуется чистить уксусом.