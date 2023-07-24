Окончательный ответ: нужно ли снимать пенку с бульона

Объяснение профессиональных поваров

Мы рассказывали, чем смазать булочки, чтобы получить золотистую корочку. Теперь делимся ответом на вопрос, который беспокоит многих кулинаров. А именно, нужно ли снимать пенку с варящегося бульона.

На Ukr.Media рассказали, нужно ли на самом деле избавляться от пенки, которая образуется на поверхности бульона во время варки. И объяснение экспертов говорит о том, что ее лучше избавляться.

Часто в Интернете пугают, что пенка на бульоне – это выделение из мяса антибиотиков и других химических веществ. Но действительно все не так страшно.

Как объяснили профессиональные повара, пенка на бульоне – это белок, вышедший из мяса и свернувшийся от высокой температуры. Обычно у этой субстанции светлый оттенок, но может быть и коричневый — если в мясе оставались капли крови.

Эта пенка совсем безвредна. Однако она может соединиться с жиром, стать плотной и прилипнуть к стенкам кастрюли. А это сделает бульон менее привлекательным.

А еще пенка неприятна тем, что может придать бульону привкус. Потому повара советуют снимать ее с поверхности. Также мы рассказывали, какие банки не следует переворачивать после закручивания консервации.