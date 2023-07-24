Попробуйте смешать дрожжи и стиральный порошок: почему так делали наши бабушки

Обалдеете от того, что у вас получится

Наши бабушки не имели доступа к современным средствам для стирки белья, поэтому использовали традиционные народные способы.

В прошлом, многие домохозяйки использовали обычные дрожжи в качестве добавки к стиральному порошку. Это делалось с единственной целью — избавиться от сложных пятен на одежде, пишет ukr.media. В данном случае, пищевые добавки выступали и как отбеливатели. Но нужно помнить, что этот метод не работает в машинке-автомате.

Как все происходит

Дрожжи, которые обладают способностью бродить и запускают химическую реакцию, проявляют непредсказуемое поведение из-за быстрого образования пузырьков при отжиме и использовании очень горячей воды. В связи с этим, если вы хотите использовать дрожжи в качестве отбеливателя, то лучше всего делать это вручную, при помощи стирки руками.

Кроме того, ранее не было в продаже порционных пакетиков сухих дрожжей, и наши бабушки приобретали другой тип дрожжей, для чего затрачивали определенное время на высушивание поднимающего в них ингредиента. Вместе с моющим средством этот продукт позволял достичь желаемого результата при стирке белья. Стирка в современной стиральной машине с барабаном, в свою очередь, может оставлять разводы на белье и приводить к засорению канализации.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно стирать вещи в машинке, чтобы они не пускали краску. Также мы рассказывали, почему не рекомендуется стирать вещи в экспресс-режиме.